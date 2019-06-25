Кипрская церковь подаст иск в ЕСПЧ в поддержку УПЦ

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Кипрская православная церковь инициирует сбор подписей в Европе для подачи иска в Европейский суд по правам человека в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил митрополит Тамасосский Исаия.

"Мы, со своей стороны, продолжаем нашу борьбу и начинаем собирать подписи со всей Европы для того, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления справедливости… Тысячи православных украинских граждан изгнаны из своих храмов и терпят гонения и насилие со стороны других своих соотечественников. Мы в мировом православии и особенно европейские православные народы очень обеспокоены этими нарушениями религиозных прав человека, которые происходят на Украине против наших братьев", - цитирует во вторник обращение Тамасосского Исаия Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По его словам, Кипрская церковь выражает протест против гонений канонической церкви на Украине совместно с миллионами православных по всему миру.

В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".