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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Кипрская церковь подаст иск в ЕСПЧ в поддержку УПЦ

Вчера, 14:18
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© Фото : Волинська єпархія УПЦСвято-Георгиевский храм канонической УПЦ в селе Кульчин в Волынской области
Свято-Георгиевский храм канонической УПЦ в селе Кульчин в Волынской области
© Фото : Волинська єпархія УПЦ
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Кипрская православная церковь инициирует сбор подписей в Европе для подачи иска в Европейский суд по правам человека в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил митрополит Тамасосский Исаия.
"Мы, со своей стороны, продолжаем нашу борьбу и начинаем собирать подписи со всей Европы для того, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления справедливости… Тысячи православных украинских граждан изгнаны из своих храмов и терпят гонения и насилие со стороны других своих соотечественников. Мы в мировом православии и особенно европейские православные народы очень обеспокоены этими нарушениями религиозных прав человека, которые происходят на Украине против наших братьев", - цитирует во вторник обращение Тамасосского Исаия Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
21 июня, 17:05
В Ровенской области раскольники избили прихожанок УПЦ
По его словам, Кипрская церковь выражает протест против гонений канонической церкви на Украине совместно с миллионами православных по всему миру.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
Ранее на собрании представителей епархиальных юридических отделов УПЦ 19 июня 2019 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что представители "новой церкви" совершили более 80 рейдерских захватов храмов канонической церкви.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
24 июня, 20:15
ПЦУ: в церкви нашей места нет. Уходите, ФиларетЕсли революция пожирает своих детей, то на Украине раскол в церкви съел своего отца. Синод новообразования "Православная церковь Украины" лишил гражданина Филарета (по паспорту Денисенко) прав управления Киевской епархией.
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