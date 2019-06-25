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РИА Новости

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Вчера, 14:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ГРОЗНЫЙ, 25 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
По его словам, только волевой человек может принять поворотное решение в своей судьбе. При этом Кадыров отказался считать решение Евкурова "жестом бессилия и отчаяния".
Глава Чечни напомнил, что Евкуров возглавил Ингушетию в самое трудное для республики время и отнесся к этому исключительно ответственно.
"Я не хочу умалять заслуг его предшественников, но именно в период правления Юнус-Бека Евкурова решены сложнейшие задачи", — напомнил Кадыров.
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров во время круглого стола
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Глава Чечни отметил мужественность Евкурова, напомнив о том, как глава Ингушетии вернулся к исполнению обязанностей после теракта и серьезных ранений. Кадыров также выразил уверенность, что Евкуров еще многие десятилетия будет полезен родине.
Накануне Евкуров объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку, хотя срок его полномочий истекает только в 2023 году. В пресс-службе Евкурова рассказали РИА Новости, что решение об отставке было принято заранее и не зависит от давления оппозиции.
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Юнус-Бек ЕвкуровРамзан КадыровИнгушетияПолитика
Популярные комментарии
Да Евкуров из-за Кадырова и ушел в отставку! Передали часть терр. Ингушетии за просто так Чечне! У ингушей подобные решения не вызвали особой радости и авторитет Евкурова сильно упал!
25 июня, 16:24
рорусский офицер
1500105
А Кадыров то тут при чем?!!
25 июня, 16:18
Алексей Соболевский
1700002
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