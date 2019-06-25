Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

ГРОЗНЫЙ, 25 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.

По его словам, только волевой человек может принять поворотное решение в своей судьбе. При этом Кадыров отказался считать решение Евкурова "жестом бессилия и отчаяния".

Глава Чечни напомнил, что Евкуров возглавил Ингушетию в самое трудное для республики время и отнесся к этому исключительно ответственно.

"Я не хочу умалять заслуг его предшественников, но именно в период правления Юнус-Бека Евкурова решены сложнейшие задачи", — напомнил Кадыров.

Глава Чечни отметил мужественность Евкурова, напомнив о том, как глава Ингушетии вернулся к исполнению обязанностей после теракта и серьезных ранений. Кадыров также выразил уверенность, что Евкуров еще многие десятилетия будет полезен родине.