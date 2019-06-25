Разработчик рассказал о замене американских материалов для самолета МС-21

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) Евгений Каблов рассказал о планах импортозамещения в производстве отечественных самолетов МС-21.
"Работа идет, но есть определенные проблемы, потому что если мы хотим дальше выпускать эти самолеты, то должны иметь аналог тех волокон, из которых изготовлены шесть самолетов. Если не будет аналога, придется все делать по новой", — заявил он в интервью телеканалу "Звезда".
По его словам, лайнеры строились на волокнах американских компаний, однако после введения санкций их поставки прекратились.
Тогда в России не было аналогов, но позднее начали выпускать отечественные композитные материалы.
28 апреля, 09:04Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
О лайнере МС-21
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров.
Первый полет состоялся 28 мая 2017 года.
Завершение сертификации запланировано на 2020-й. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.
Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".
1 июня 2017, 18:00Пассажирские самолёты нового поколения МС-21