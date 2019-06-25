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РИА Новости

Разработчик рассказал о замене американских материалов для самолета МС-21

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут" / Перейти в фотобанкСамолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) Евгений Каблов рассказал о планах импортозамещения в производстве отечественных самолетов МС-21.

"Работа идет, но есть определенные проблемы, потому что если мы хотим дальше выпускать эти самолеты, то должны иметь аналог тех волокон, из которых изготовлены шесть самолетов. Если не будет аналога, придется все делать по новой", — заявил он в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, лайнеры строились на волокнах американских компаний, однако после введения санкций их поставки прекратились.
Тогда в России не было аналогов, но позднее начали выпускать отечественные композитные материалы.
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
28 апреля, 09:04
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

О лайнере МС-21

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров.
Первый полет состоялся 28 мая 2017 года.
Завершение сертификации запланировано на 2020-й. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.
Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1 июня 2017, 18:00
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
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ВИАМЕвгений КабловМС-21Экономика
Популярные комментарии
Ну так делайте! Хватит надеяться на иностранцев. Они уже показали как могут прекращать сотрудничество по политическим мотивам.
25 июня, 14:35
Арсений Понфиленко
2210001
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