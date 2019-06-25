Разработчик рассказал о замене американских материалов для самолета МС-21

"Работа идет, но есть определенные проблемы, потому что если мы хотим дальше выпускать эти самолеты, то должны иметь аналог тех волокон, из которых изготовлены шесть самолетов. Если не будет аналога, придется все делать по новой", — заявил он в интервью телеканалу "Звезда".