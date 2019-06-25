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РИА Новости

Вакарчук заявил, что готов к любой должности в кабмине Украины

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время акции "Изменим Раду - изменим Украину" в Киеве. 25 июня 2019
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук во время акции Изменим Раду - изменим Украину в Киеве. 25 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что готов к любой должности в будущем кабмине по итогам внеочередных парламентских выборов.
Ранее представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" будет готова сформировать коалицию с партиями музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и экс-главы СБ Украины Игоря Смешко "Сила и честь", если получит менее 226 мест в новом парламенте.
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"Я готов к любой должности (в кабмине – ред.). Как политическая ситуация сложится", - сказал Вакарчук в интервью изданию "Левый берег", опубликованном во вторник.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным опросов, партию "Голос" готовы поддержать более 8% респондентов.
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