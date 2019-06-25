Вакарчук заявил, что готов к любой должности в кабмине Украины

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что готов к любой должности в будущем кабмине по итогам внеочередных парламентских выборов.

Ранее представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" будет готова сформировать коалицию с партиями музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и экс-главы СБ Украины Игоря Смешко "Сила и честь", если получит менее 226 мест в новом парламенте.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным опросов, партию "Голос" готовы поддержать более 8% респондентов.