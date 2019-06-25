Глава ЯНАО поручил увеличить объем программы расселения из аварийного жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил в два раза увеличить показатели программы переселения из аварийного жилья и до 2025 года расселить людей с общей площади в 598 тысяч квадратных метров, сообщает во вторник правительство региона.

"Треть деревянного жилья в округе признана или подлежит признанию аварийным. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" округ расселит 256 тысяч квадратных метров, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Позиция губернатора – удвоить существующую региональную программу и переселить как можно больше ямальцев из аварийных квартир и домов. Для этого предлагается изменить действующий региональный документ и продлить его с 2022-го до 2025 года", - говорится в сообщении.

Эти меры вкупе с дополнительным финансированием, а также переселение из аварийного жилья в рамках программы "Сотрудничество" позволят Ямалу к 2025 году расселить почти 600 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

"Мы должны больше сносить "авариек", больше людей переселять. Просьба – эту удвоенную программу как можно скорее положить на бумагу, мы ее оперативно примем и приступим к реализации. У нас короткий строительный период. Чем раньше начнем, тем быстрее вручим людям долгожданные ключи. Ресурсы я вам нашел. Поэтому вперед, делайте, не тяните с этими документами", - поручил Артюхов руководству строительного блока в правительстве округа.

Помимо этого, глава региона поручил членам правительства проработать еще несколько важных для округа новшеств. Так, молодые семьи, исключенные из очереди за последние 5 лет по причине достижения предельного возраста (36 лет), смогут получить поддержку от региона.