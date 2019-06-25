Глава ЯНАО поручил увеличить объем программы расселения из аварийного жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил в два раза увеличить показатели программы переселения из аварийного жилья и до 2025 года расселить людей с общей площади в 598 тысяч квадратных метров, сообщает во вторник правительство региона.
"Треть деревянного жилья в округе признана или подлежит признанию аварийным. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" округ расселит 256 тысяч квадратных метров, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Позиция губернатора – удвоить существующую региональную программу и переселить как можно больше ямальцев из аварийных квартир и домов. Для этого предлагается изменить действующий региональный документ и продлить его с 2022-го до 2025 года", - говорится в сообщении.
Эти меры вкупе с дополнительным финансированием, а также переселение из аварийного жилья в рамках программы "Сотрудничество" позволят Ямалу к 2025 году расселить почти 600 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
"Мы должны больше сносить "авариек", больше людей переселять. Просьба – эту удвоенную программу как можно скорее положить на бумагу, мы ее оперативно примем и приступим к реализации. У нас короткий строительный период. Чем раньше начнем, тем быстрее вручим людям долгожданные ключи. Ресурсы я вам нашел. Поэтому вперед, делайте, не тяните с этими документами", - поручил Артюхов руководству строительного блока в правительстве округа.
Помимо этого, глава региона поручил членам правительства проработать еще несколько важных для округа новшеств. Так, молодые семьи, исключенные из очереди за последние 5 лет по причине достижения предельного возраста (36 лет), смогут получить поддержку от региона.
Кроме того, по поручению Артюхова профильный департамент проанализировал очередь программы "Сотрудничество". Выяснилось, что 894 семьи, изъявившие желание получить выплату для переселения в Тюменскую область, на Ямале живут в аварийных домах. На рассмотрение правительства вынесли вопрос о дополнительном финансировании программы "Сотрудничество" и первоочередном включении в мероприятие по предоставлению социальных выплат этих 894 семей, уточняют власти.