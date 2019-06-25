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РИА Новости

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУкраинский предприниматель Дмитрий Фирташ
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ
© РИА Новости
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Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Верховный суд Австрии во вторник одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, передает агентство Рейтер.
Генеральная прокуратура Австрии ранее потребовала от Верховного суда (ВС) отменить экстрадицию Фирташа в США, поскольку считает, что решение о ее допустимости, принятое Высшим земельным судом Вены в феврале 2017 года, нарушает законодательство страны.
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. 2015 год
28 февраля, 10:32
СМИ: в Лондоне арестовали особняки украинского миллиардера Фирташа
Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.
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Дмитрий Фирташ (предприниматель)АвстрияСШАВ мире
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