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РИА Новости
Теплоснабжение

Потребление электричества в центре России достигло нового летнего максимума

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРазъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Потребление мощности в центральности части России в июне достигло нового летнего максимума, следует из материалов "Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС)".
"Потребление мощности в ОЭС Центра трижды за июнь достигло нового летнего максимума", - говорится в сообщении. 21 июня в объединенной энергосистеме Центра новый летний максимум потребления электрической мощности составил 29034 МВт. Новое значение на 861 МВт превысило показатель предыдущего летнего максимума, который был зафиксирован в августе 2018 года. На повышение потребления влияет жаркая погода, в домохозяйствах и офисах активно используют кондиционеры и вентиляторы.
В объединённую энергосистему Центра входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая области, город Москва и Московская область, а также Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области. При среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 23,8 по Цельсию 21 июня потребление мощности в энергосистеме Москвы и Московской области достигло 13052 МВт, что на 257 МВт превысило максимум потребления в летний период трехгодичной давности.
В Тульской области 21 июня потребление мощности в энергосистеме достигло 1250 МВт, что превысило максимум потребления в летний период пятилетней давности. Потребление здесь выросло в основном из-за новых потребителей ООО "Тулачермет-Сталь" и автомобильного завода Haval, а также из-за вентиляторов и кондиционеров, которые использует население. Ранее этим летом максимумы потребления электрической мощности из-за жаркой погоды были достигнуты в энергосистемах Владимирской, Воронежской, Калужской и Тамбовской областей.
Министр энергетики РФ Александр Новак
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Специалисты "Системного оператора" при подготовке к прохождению летнего максимума нагрузки 2019 года провели расчет прогнозного максимума потребления мощности в энергосистеме при неблагоприятных температурных условиях.
"В соответствии с прогнозом, по командам "Системного оператора" заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения максимума нагрузки. В условиях высокого уровня потребления мощности на фоне летней ремонтной кампании на объектах электроэнергетики Объединенная энергосистема Центра функционирует стабильно", - говорится в сообщении диспетчера.
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