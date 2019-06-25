Эксперт рассказал, какие задачи предстоит решить новому главе Ингушетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Сохранение межэтнического мира и развитие экономики в регионе станут главными задачами нового главы Ингушетии, считает директор ростовского центра информационного и общественного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.

В понедельник Юнус-Бек Евкуров объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Он напомнил, что его нынешние полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и интересами республики.

По мнению Попова, решение об отставке было вызвано комплексом причин, в том числе состоянием здоровья Евкурова, который в свое время пережил покушение.

"Преемнику Евкурова нужно будет решить две главные, на мой взгляд, задачи: во-первых, сохранение межэтнического и гражданского мира, и во-вторых, создание самодостаточной экономики в регионе, которая позволит сократить субвенции из федерального бюджета", - сказал он РИА Новости.

Так, по его данным, в 2019 году Ингушетия получила 10 миллиардов рублей дотаций из федерального бюджета, при том что Ростовская область с населением в несколько раз больше - 13 миллиардов рублей.

Что касается личности преемника, по мнению эксперта, это скорее всего будет "силовик со стальными нервами и знанием Кавказа". При этом по национальности это в равной степени может быть как ингуш, так и не ингуш, считает он. "Пример Дагестана показывает, что с назначением отставного генерала Васильева в республике пошли процессы очищения, которые ни один из представителей внутридагестанской элиты не смог запустить из-за внутренних связей", - отметил Попов.

Он подчеркнул, что главное не то, кто займет пост главы региона, а то, какую политику будет проводить преемник.