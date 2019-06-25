Митрополит Кипрской церкви призвал Зеленского вернуть УПЦ захваченные храмы

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Митрополит Тамасосский Исаия обратился от имени Священного Синода Кипрской православной церкви к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захваченные храмы.
"Господин президент! Это невозможно, чтобы в демократическом государстве, как Украина, происходили такие нарушения, которые компрометируют героическую историю и достоинство демократического народа Украины. Мы горячо просим Вас услышать наш голос и исправить эту несправедливость. Пусть будут возвращены назад все храмы их законным православным владельцам и пусть каждый в духе свободы и уважения прав человека служит своему Богу, не вмешиваясь в веру другого" - цитирует во вторник обращение Тамасосского Исаия информационно-просветительский отдел УПЦ.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре". Ранее на собрании представителей епархиальных юридических отделов УПЦ 19 июня 2019 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что представители "новой церкви" совершили более 80 рейдерских захватов храмов канонической церкви.