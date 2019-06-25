Митрополит Кипрской церкви призвал Зеленского вернуть УПЦ захваченные храмы

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Митрополит Тамасосский Исаия обратился от имени Священного Синода Кипрской православной церкви к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захваченные храмы.

"Господин президент! Это невозможно, чтобы в демократическом государстве, как Украина, происходили такие нарушения, которые компрометируют героическую историю и достоинство демократического народа Украины. Мы горячо просим Вас услышать наш голос и исправить эту несправедливость. Пусть будут возвращены назад все храмы их законным православным владельцам и пусть каждый в духе свободы и уважения прав человека служит своему Богу, не вмешиваясь в веру другого" - цитирует во вторник обращение Тамасосского Исаия информационно-просветительский отдел УПЦ.