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РИА Новости

Минздрав Подмосковья рассказал, что делать при ожоге борщевиком

Вчера, 14:08
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. После контакта кожи с борщевиком необходимо срочно закрыть ее от солнечных лучей одеждой либо спрятаться в тень, сок растения смыть с кожи водой с мылом, сообщили в минздраве Подмосковья.
"После контакта человека с соком борщевика и последующего пребывания на солнце, образуются ожоги I-III степени... Особенно опасен сок при попадании в глаза, так как под воздействием ультрафиолета может возникнуть ожог роговицы, а впоследствии — слепота", - рассказал заведующий ожогового отделения Подольской городской больницы №2 Грайр Карапетян, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Врач отметил, что ожоги от борщевика проявляются спустя некоторое время. Основные симптомы - легкий зуд, покраснение кожи, появление пузырей, повышение температуры тела. Важно, что ядовитые компоненты даже через одежду способны поразить кожный покров, подчеркнул эксперт.
"После контакта кожи с борщевиком необходимо срочно закрыть ее от солнечных лучей одеждой либо спрятаться в тень, смыть сок с кожи водой с мылом. При попадании сока на слизистую оболочку глаз и ротовой полости необходимо их также промыть водой", - добавил Карапетян.
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В ведомстве добавили, что при появлении клинических симптомов необходимо обратиться к врачу, так как самолечение может привести к серьезным последствиям.
Борщевик - сорное растение семейства зонтичных, насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В Центральной и Северо-Западной России распространение получил борщевик Сосновского, который в середине прошлого века выращивали как силосное растение. Сейчас борщевик Сосновского сельскохозяйственной культурой не является.
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