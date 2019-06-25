Минздрав Подмосковья рассказал, что делать при ожоге борщевиком

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. После контакта кожи с борщевиком необходимо срочно закрыть ее от солнечных лучей одеждой либо спрятаться в тень, сок растения смыть с кожи водой с мылом, сообщили в минздраве Подмосковья.

"После контакта человека с соком борщевика и последующего пребывания на солнце, образуются ожоги I-III степени... Особенно опасен сок при попадании в глаза, так как под воздействием ультрафиолета может возникнуть ожог роговицы, а впоследствии — слепота", - рассказал заведующий ожогового отделения Подольской городской больницы №2 Грайр Карапетян, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Врач отметил, что ожоги от борщевика проявляются спустя некоторое время. Основные симптомы - легкий зуд, покраснение кожи, появление пузырей, повышение температуры тела. Важно, что ядовитые компоненты даже через одежду способны поразить кожный покров, подчеркнул эксперт.

"После контакта кожи с борщевиком необходимо срочно закрыть ее от солнечных лучей одеждой либо спрятаться в тень, смыть сок с кожи водой с мылом. При попадании сока на слизистую оболочку глаз и ротовой полости необходимо их также промыть водой", - добавил Карапетян.

В ведомстве добавили, что при появлении клинических симптомов необходимо обратиться к врачу, так как самолечение может привести к серьезным последствиям.