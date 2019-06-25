Тимошенко назвала возвращение России в ПАСЕ концом "нормандского формата"

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы концом "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина).

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран "нормандского формата" - Франция и Германия… Это яркое свидетельство фактического конца "нормандского формата". Потому что не могут быть гарантами нашей безопасности государства, которые поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ", - приводит слова Тимошенко пресс-служба партии.

Тимошенко также считает решение ПАСЕ "провалом внешней дипломатии Украины". "Украина имеет сутки, каждую минуту которых нужно использовать для активных дипломатических действий. Главная ответственность сейчас ложится на нового президента Украины (Владимира Зеленского). За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг", - заявила она.

Экс-премьер предложила Зеленскому "созвать на срочные консультации руководителей парламента и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО для выработки скоординированной стратегии дальнейших совместных действий".