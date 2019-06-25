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РИА Новости

Тимошенко назвала возвращение России в ПАСЕ концом "нормандского формата"

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / СтрингерЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы концом "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина).
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
"Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран "нормандского формата" - Франция и Германия… Это яркое свидетельство фактического конца "нормандского формата". Потому что не могут быть гарантами нашей безопасности государства, которые поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ", - приводит слова Тимошенко пресс-служба партии.
Тимошенко также считает решение ПАСЕ "провалом внешней дипломатии Украины". "Украина имеет сутки, каждую минуту которых нужно использовать для активных дипломатических действий. Главная ответственность сейчас ложится на нового президента Украины (Владимира Зеленского). За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг", - заявила она.
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Экс-премьер предложила Зеленскому "созвать на срочные консультации руководителей парламента и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО для выработки скоординированной стратегии дальнейших совместных действий".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Возвращение России в ПАСЕЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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