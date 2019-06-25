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РИА Новости

Сирия не откажется от союза с Ираном ради членства в ЛАГ, заявил дипломат

Вчера, 14:02
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АММАН, 26 июн - РИА Новости. Дамаск не намерен жертвовать отношениями с проверенным союзником в лице Ирана ради Лиги арабских государств (ЛАГ), которая "вступила в сговор" против Сирии, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах САР в Аммане Айман Аллюш.
"Мы укрепили свои отношения (с Ираном) после победы революции из-за его ответственной позиции в отношении палестинского вопроса. Эти отношения стали крепче после того, как Иран встал на сторону Сирии в войне против САР. Как можно жертвовать тем, кто встал на сторону Сирии и арабов, в пользу (входящих в ЛАГ) организаций, которые вступили в сговор против Сирии и готовы к созданию отношений с оккупантами (Израилем)", - сказал Аллюш, отвечая на вопрос, может ли Сирия ограничить отношения с Ираном ради возвращения в ЛАГ.
По словам сирийского дипломата, ЛАГ утратила свою эффективность после того, как многие арабские организации, входящие в нее, стали рассматривать Израиль в качестве партнера, предоставляя все возможные услуги, "в то время как сирийское сопротивление Израилю и политика САР являются источником беспокойства".
"Не важно, вернется ли Сирия в ЛАГ, важно, чтобы Лига вернула свою роль представителя интересов своих народов. Какова важность возвращения в Лигу, которую контролируют финансы Персидского залива, которые действуют во всех своих позициях и политике в интересах врагов арабской нации", - добавил Аллюш.
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Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство САР тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.
С начала года сразу несколько арабских государств сообщили о возобновлении работы посольств в Дамаске. Также ряд членов ЛАГ заявили о необходимости восстановления членства Сирии в организации, однако окончательного решения по данному вопросу пока нет из-за сохраняющихся разногласий.
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ЛАГВойна в СирииИранВ мире
Популярные комментарии
Какой он дипломат, если считает, что членами ЛАГ являются не арабские государства, а некие «организации»? Очевидно, он уже уверен в том, что САР - это неотъемлемая часть ИРИ.
25 июня, 14:50
МАМураз Аджоев
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