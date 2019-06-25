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РИА Новости

В СПЧ назвали депутата, оскорбившего Скабееву, негодяем

Вчера, 13:59
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© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"Телеведущая Ольга Скабеева в студии программы "60 минут"
Телеведущая Ольга Скабеева в студии программы 60 минут
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Павел Гусев назвал депутата Верховной рады Борислава Березы, который снова оскорбил российскую журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву в ПАСЕ, негодяем.
Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза вновь оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. Видео инцидента опубликовано ВГТРК.
"Что я могу думать о негодяе? Негодяй и есть негодяй. Любой чиновник или депутат, поднявший руку на женщину, негодяй и подлец", - сказал РИА Новости Гусев.
Это не первый подобный инцидент в ПАСЕ с участием представителей украинской делегации - 24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Затем таким же образом поступил Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 10:31
Слуцкий отреагировал на оскорбление Скабеевой украинским депутатом в ПАСЕ
Действия Березы вызвали критику в России: глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского депутата извиниться, а заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что поведение парламентария не должно оставаться безнаказанным. Береза позже заявил, что извиняться ему не за что.
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Ольга СкабееваБорислав БерезаПавел ГусевПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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