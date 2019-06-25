В СПЧ назвали депутата, оскорбившего Скабееву, негодяем

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Павел Гусев назвал депутата Верховной рады Борислава Березы, который снова оскорбил российскую журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву в ПАСЕ, негодяем.

Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза вновь оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. Видео инцидента опубликовано ВГТРК.

"Что я могу думать о негодяе? Негодяй и есть негодяй. Любой чиновник или депутат, поднявший руку на женщину, негодяй и подлец", - сказал РИА Новости Гусев.

Это не первый подобный инцидент в ПАСЕ с участием представителей украинской делегации - 24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Затем таким же образом поступил Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.