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РИА Новости

Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

Вчера, 13:58
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинБайкал
Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Байкал вызывает все больше беспокойство. Промышленных сбросов там практически нет... бытовые отходы растут неимоверными темпами. На Байкал приезжают миллионы туристов, и среди них много так называемых "диких". Тонны мусора валяются на берегу", - сказал Иванов. "Рано или поздно придется ограничить поток туристов на Байкал",- добавил он.
По словам Иванова, доступ туристов на Байкал может быть ограничен по аналогии с ограничениями на других охраняемых природных территориях.
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БайкалСергей Иванов (политик)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну доступ туристов каким-то, ума не приложу каким, образом вы ограничите, а вот что собираетесь делать с незаконными стройками китайцами гостиниц на берегу Байкала? Например в пос. Листвянка. Они сливают и будут сливать все нечистоты прямо в озеро. А это вам не просто мусор собрать и вывезти. Это уже экологическая катастрофа!!! Там где хозяйничают китайцы, все превращается в отравленную пустыню. Нужно оберегать Россию от их экспансии пока не поздно!
25 июня, 15:22
ffiona5577
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