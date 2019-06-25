Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Байкал вызывает все больше беспокойство. Промышленных сбросов там практически нет... бытовые отходы растут неимоверными темпами. На Байкал приезжают миллионы туристов, и среди них много так называемых "диких". Тонны мусора валяются на берегу", - сказал Иванов. "Рано или поздно придется ограничить поток туристов на Байкал",- добавил он.