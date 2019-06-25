Россия продлила контракт на обслуживание МиГ-29 Словакии

КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Россия заключила со Словакией контракт на комплексное обслуживание ранее поставленных истребителей МиГ-29, подтвердил во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Сегодня мы предлагаем нашим партнерам и абонентское обслуживание. Недавно продлен контракт на МиГ-29 Словакии", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в ходе форума "Армия-2019".