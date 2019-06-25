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РИА Новости

Россия продлила контракт на обслуживание МиГ-29 Словакии

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Россия заключила со Словакией контракт на комплексное обслуживание ранее поставленных истребителей МиГ-29, подтвердил во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Сегодня мы предлагаем нашим партнерам и абонентское обслуживание. Недавно продлен контракт на МиГ-29 Словакии", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в ходе форума "Армия-2019".
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МиГ-29СловакияРоссияВ мире
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