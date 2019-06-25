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РИА Новости

Роспотребнадзор уточнит показатели безопасности и качества питьевой воды

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Владимир ПесняБольшинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит работу по гармонизации показателей безопасности и качества питьевой воды с наилучшими мировыми практиками, исследование ведут 28 научно-исследовательских институтов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы сегодня исполняем поручение президента Российской Федерации в части гармонизации показателей безопасности и качества питьевой воды в Российской Федерации с наилучшими практиками и показателями, которые сегодня есть в мире. Учитывая, что первому нормативу уже более 120 лет, мы видим, что где-то что-то меняется, а где-то в принципе есть базовый показатель",- сказала Попова на Всероссийском водном конгрессе.
Она уточнила, что работу ведут 28 научно-исследовательских институтов, которые проводят исследование и в итоге должны представить безопасные показатели содержания того или иного элемента или микроорганизма в воде.
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