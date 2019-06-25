Роспотребнадзор уточнит показатели безопасности и качества питьевой воды

"Мы сегодня исполняем поручение президента Российской Федерации в части гармонизации показателей безопасности и качества питьевой воды в Российской Федерации с наилучшими практиками и показателями, которые сегодня есть в мире. Учитывая, что первому нормативу уже более 120 лет, мы видим, что где-то что-то меняется, а где-то в принципе есть базовый показатель",- сказала Попова на Всероссийском водном конгрессе.