Полиция возбудила дело после наезда на двух мужчин в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту того, что мужчина во дворе дома в Челябинске сбил двух человек, пострадавших госпитализировали, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по Челябинску.

На размещенном в одной из соцсетей видео видно, как мужчина на автомобиле ВАЗ сбил двух человек. Пользователи соцсети сообщили, что водитель ранее служил в полиции.

По данным полиции, 23 июня в отдел "Металлургический" УМВД России по Челябинску поступило сообщение о наезде водителем автомобиля "ВАЗ-2107" на двух мужчин во дворе дома по улице Социалистической. Полиция задержала водителя 1954 года рождения, который никакого отношения к полиции не имеет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, пострадавшие госпитализированы.

"По факту совершения наезда на мужчин во дворе дома по улице Социалистическая в отделе полиции "Металлургический" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, уточняется в сообщении.