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РИА Новости

Полиция возбудила дело после наезда на двух мужчин в Челябинске

Вчера, 13:56
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту того, что мужчина во дворе дома в Челябинске сбил двух человек, пострадавших госпитализировали, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по Челябинску.
На размещенном в одной из соцсетей видео видно, как мужчина на автомобиле ВАЗ сбил двух человек. Пользователи соцсети сообщили, что водитель ранее служил в полиции.
По данным полиции, 23 июня в отдел "Металлургический" УМВД России по Челябинску поступило сообщение о наезде водителем автомобиля "ВАЗ-2107" на двух мужчин во дворе дома по улице Социалистической. Полиция задержала водителя 1954 года рождения, который никакого отношения к полиции не имеет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, пострадавшие госпитализированы.
"По факту совершения наезда на мужчин во дворе дома по улице Социалистическая в отделе полиции "Металлургический" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, уточняется в сообщении.
В настоящее время водитель автомашины находится в специализированном медицинском учреждении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавляется в сообщении.
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МВД РоссииЧелябинскПроисшествия
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