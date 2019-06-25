В МИД рассказали о ситуации в ПАСЕ

ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Ситуация с вопросом участия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы развивается "неплохо", но пока процесс не завершен, соотношение сил в ПАСЕ остается сложным, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Пока можно сказать, что в некоторых процедурных аспектах произошло полезное движение, но это еще далеко не все. Доклад о полномочиях будет рассматриваться на завтрашней сессии, и мы при таком давлении со стороны украинцев, англичан и некоторых других, конечно, не исключаем того, что будут нападки на нашу делегацию, и некоторые страны, я их назвал, попытаются оспорить полномочия и лишить части полномочий нашу делегацию, за чем наша делегация будет следить", - заявил Келин в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.

Он подчеркнул, что "могут создаться разные ситуации, пока не будем предвосхищать".

"Пока идет неплохо в том направлении, над которым мы работали достаточно длительное время, но это не окончательно, и провокации, само голосование показывают, что соотношение сил там по-прежнему сложное", - добавил он.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.