Россияне стали употреблять меньше алкоголя, считает нарколог

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жители России стали употреблять меньше алкоголя - за последние девять лет показатель снизился на 5,5 литра на человека, заявила директор Национального научного центра – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко.
"У нас принципиально улучшается наркологическая ситуация. За последние шесть-семь лет показатели снизились - абсолютно все показатели, связанные с потреблением алкоголя. Если в 2009 году это было 18 литров на человека, то в 2018 году – это 12,5 литра", - рассказала она во время круглого стола в МИА "Россия сегодня".
Помимо этого, снижается и процент употребления наркотиков среди взрослых россиян, добавила Клименко.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению алкоголя: на приобретаемой в магазине бутылке должна быть целая федеральная или акцизная марка, на которую нанесен штрих-код с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами.