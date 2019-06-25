Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T13:56Z
https://ria.ru/20190625/1555892611.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Россияне стали употреблять меньше алкоголя, считает нарколог

Вчера, 13:56
206
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жители России стали употреблять меньше алкоголя - за последние девять лет показатель снизился на 5,5 литра на человека, заявила директор Национального научного центра – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко.
"У нас принципиально улучшается наркологическая ситуация. За последние шесть-семь лет показатели снизились - абсолютно все показатели, связанные с потреблением алкоголя. Если в 2009 году это было 18 литров на человека, то в 2018 году – это 12,5 литра", - рассказала она во время круглого стола в МИА "Россия сегодня".
Помимо этого, снижается и процент употребления наркотиков среди взрослых россиян, добавила Клименко.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению алкоголя: на приобретаемой в магазине бутылке должна быть целая федеральная или акцизная марка, на которую нанесен штрих-код с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами.
Посетители выбирают сорт вина из коллекции Винного Дома Каудаль в Москве
23 июня, 08:15
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь
1141001
Обсудить 1
РоссияОбщество
Рекомендуем
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Исследование сухого молока в лаборатории
В Роскачестве назвали лучшую молочную смесь
Лента
новостей
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Опубликовано видео взрыва центральной ступени ракеты Falcon Heavy при посадке
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
Шведский стол в одном из отелей Турции
В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
В Башкирии женщина скончалась после удара молнии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Министр образования Хакасии приписала Горе от ума Радищеву
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния