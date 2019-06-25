В Госдуму внесли проект о Дне окончания стояния на Угре

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Геннадий Скляр внес в Госдуму проект закона, которым предлагается установить в РФ новую памятную дату - День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год), следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" предусматривается установление памятной даты 11 ноября - Днем окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Депутат отмечает, что противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории. Одиннадцатого ноября 1480 года в результате исторического события - Великого стояния на реке Угре - произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве, подчеркивается в пояснительной записке.

"Установление Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год) будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан России и популяризации отечественной истории... Законопроект поддерживается Российской академией наук, Росархивом, Минкультуры России, Минобороны России, Минфином России, Минюстом России и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации", - говорится в документе.

Кабмин РФ поддержал проект при условии его доработки. В отзыве правительства, в частности, отмечается, что принятие решений по установлению дней воинской славы и памятных дат России, связанных с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества, должно сопровождаться широким публичным обсуждением с учетом профессионального мнения специалистов в области истории и культуры.

Кроме того, в документе говорится, что в соответствии с законодательством, финансовое обеспечение проведения дней воинской славы и мероприятий, посвященных памятным датам России, осуществляется за счет средств федерального бюджета. При этом в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте отсутствуют положения, определяющие "источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств".