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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о Дне окончания стояния на Угре

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Геннадий Скляр внес в Госдуму проект закона, которым предлагается установить в РФ новую памятную дату - День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год), следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" предусматривается установление памятной даты 11 ноября - Днем окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год)", - говорится в пояснительной записке к документу.
Депутат отмечает, что противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории. Одиннадцатого ноября 1480 года в результате исторического события - Великого стояния на реке Угре - произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве, подчеркивается в пояснительной записке.
"Установление Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год) будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан России и популяризации отечественной истории... Законопроект поддерживается Российской академией наук, Росархивом, Минкультуры России, Минобороны России, Минфином России, Минюстом России и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации", - говорится в документе.
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Кабмин РФ поддержал проект при условии его доработки. В отзыве правительства, в частности, отмечается, что принятие решений по установлению дней воинской славы и памятных дат России, связанных с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества, должно сопровождаться широким публичным обсуждением с учетом профессионального мнения специалистов в области истории и культуры.
Кроме того, в документе говорится, что в соответствии с законодательством, финансовое обеспечение проведения дней воинской славы и мероприятий, посвященных памятным датам России, осуществляется за счет средств федерального бюджета. При этом в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте отсутствуют положения, определяющие "источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств".
"Также предлагается формулировку названия памятной даты изложить следующим образом: "11 ноября - День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год)". На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии доработки с учетом замечаний", - говорится в заключении правительства на проект.
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