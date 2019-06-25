В МИД заявили и подготовке заседания Совета Россия-НАТО

ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Москва подтверждает подготовку заседания Совета Россия-НАТО, окончательной даты и повестки дня пока нет, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Ранее во вторник генсек Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Совет РФ-НАТО планируется провести на следующей неделе для обсуждения ситуации с ДРСМД.
"Мы работаем над этим и пока уточняем наши позиции. Дело в том, что, действительно, центральная тема обсуждения в НАТО - это ракеты средней и меньшей дальности и соглашение, которое американцы намереваются порвать. У нас уже была в последний раз (заседание Совета в январе текущего года - ред.) довольно интересная попытка разъяснить нашу позицию, она встретила в общем-то такое единодушное довольно-таки отвержение со стороны стран-членов НАТО, и мы как раз сейчас взвешиваем за и против того, чтобы сделать еще одну попытку и все-таки донести правду до членов НАТО о том, кто нарушает этот договор, объяснить ситуацию и попробовать найти все-таки пути выхода из сложившегося положения", - заявил Келин в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.
На уточняющий вопрос, есть ли точная дата заседания, дипломат ответил отрицательно.
"Есть определенные предложения по датам у НАТО, они ориентируются на свой график, а мы смотрим, насколько это будет полезно", - пояснил он.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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