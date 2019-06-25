В МИД заявили и подготовке заседания Совета Россия-НАТО

ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Москва подтверждает подготовку заседания Совета Россия-НАТО, окончательной даты и повестки дня пока нет, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Ранее во вторник генсек Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Совет РФ-НАТО планируется провести на следующей неделе для обсуждения ситуации с ДРСМД.

"Мы работаем над этим и пока уточняем наши позиции. Дело в том, что, действительно, центральная тема обсуждения в НАТО - это ракеты средней и меньшей дальности и соглашение, которое американцы намереваются порвать. У нас уже была в последний раз (заседание Совета в январе текущего года - ред.) довольно интересная попытка разъяснить нашу позицию, она встретила в общем-то такое единодушное довольно-таки отвержение со стороны стран-членов НАТО, и мы как раз сейчас взвешиваем за и против того, чтобы сделать еще одну попытку и все-таки донести правду до членов НАТО о том, кто нарушает этот договор, объяснить ситуацию и попробовать найти все-таки пути выхода из сложившегося положения", - заявил Келин в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.

На уточняющий вопрос, есть ли точная дата заседания, дипломат ответил отрицательно.

"Есть определенные предложения по датам у НАТО, они ориентируются на свой график, а мы смотрим, насколько это будет полезно", - пояснил он.