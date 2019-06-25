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РИА Новости

"Аэрофлот" объяснил тренировкой экипажа кружение SSJ над Ярославлем

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кружение самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" над Ярославлем объясняется тренировкой экипажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ряд СМИ ранее сообщил, что вылетевший из московского аэропорта "Шереметьево" самолет "Аэрофлота" вырабатывает топливо над Ярославлем.
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"Экипажи тренируются, Ярославль наименее загруженная воздушная зона, и там зачастую проходят тренировки экипажей, это нормальная, стандартная практика", - сказал собеседник агентства.
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Sukhoi SuperjetАэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
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