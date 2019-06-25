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РИА Новости
Война в Сирии

Патрушев призвал отменить санкции против компаний, которые работают в Сирии

Вчера, 13:47
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© REUTERS / Ronen ZvulunУчастники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
© REUTERS / Ronen Zvulun
ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Российская делегация на встрече с представителями США и Израиля призывала к международному содействию восстановлению экономики Сирии с отменой санкций в отношении компаний, которые там работают, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил перед журналистами по итогам первых консультаций в трехстороннем формате с советником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
"Подчеркнули целесообразность оказания международного содействия восстановлению сирийской национальной экономики, включая вывод из-под ограничений и односторонних санкций экономических операторов, работающих или заинтересованных в работе на сирийском направлении", - сказал Патрушев.
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Вчера, 13:06
Патрушев призвал США и Израиль объединить усилия с Россией в Сирии
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Война в СирииДжон БолтонСирияНиколай ПатрушевРоссияСШАИзраильВ мире
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