Патрушев призвал отменить санкции против компаний, которые работают в Сирии

Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019

ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Российская делегация на встрече с представителями США и Израиля призывала к международному содействию восстановлению экономики Сирии с отменой санкций в отношении компаний, которые там работают, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил перед журналистами по итогам первых консультаций в трехстороннем формате с советником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.