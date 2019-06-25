Армянский депутат заявил об ошибке при подсчете голосов в ПАСЕ

ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции "Мой шаг" Рубен Рубинян заявил, что его голос против возвращения РФ в ПАСЕ засчитали из-за технической ошибки.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня. Во вторник в армянском сегменте Facebook появился скрин с результатами голосования, где видно, что Рубинян проголосовал против резолюции.

"Сообщаю, что во время вчерашнего голосования мой голос из-за технических причин был засчитан как "против", а не "за". В связи с этим я сегодня выступил с заявлением во время пленарного заседания ПАСЕ, оно приобщено к протоколу заседания", - написал Рубинян на своей странице в Facebook

По его словам, от имени армянской делегации он приветствовал вернувшуюся в ПАСЕ делегацию РФ и ее руководителя Петра Толстого. "Был рад также встретить нашего коллегу из парламента России Леонида Калашникова, который также является членом делегации", - отметил Рубинян. Он добавил, что вопреки "зловещим предсказаниям", никаких проблем с российскими коллегами не возникло. На своей странице в Facebook Рубинян выложил фото с Толстым и Калашниковым.