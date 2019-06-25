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РИА Новости

Армянский депутат заявил об ошибке при подсчете голосов в ПАСЕ

Вчера, 13:36
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© Фото : Council of Europe/ Ellen WuibauxЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Ellen Wuibaux
ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции "Мой шаг" Рубен Рубинян заявил, что его голос против возвращения РФ в ПАСЕ засчитали из-за технической ошибки.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня. Во вторник в армянском сегменте Facebook появился скрин с результатами голосования, где видно, что Рубинян проголосовал против резолюции.
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Джабаров: у нас в ПАСЕ не будет "ковровой дорожки", устланной розамиРяд депутатов в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik предположил, чем закончится этот демарш.
"Сообщаю, что во время вчерашнего голосования мой голос из-за технических причин был засчитан как "против", а не "за". В связи с этим я сегодня выступил с заявлением во время пленарного заседания ПАСЕ, оно приобщено к протоколу заседания", - написал Рубинян на своей странице в Facebook.
По его словам, от имени армянской делегации он приветствовал вернувшуюся в ПАСЕ делегацию РФ и ее руководителя Петра Толстого. "Был рад также встретить нашего коллегу из парламента России Леонида Калашникова, который также является членом делегации", - отметил Рубинян. Он добавил, что вопреки "зловещим предсказаниям", никаких проблем с российскими коллегами не возникло. На своей странице в Facebook Рубинян выложил фото с Толстым и Калашниковым.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
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