Володин рассказал о "дышащих злобой" странах в составе ПАСЕ

"Сейчас регламентный комитет должен в течение 24 часов рассмотреть обращение всех этих деструктивных сил, которые в ПАСЕ собрались, представляя ряд стран, которые злобой дышат, отметет эти все ... ненужности, которые в рамках Парламентской ассамблеи просто делают эту структуру местом не для обсуждения вопросов. Если все это будет урегулировано, то завтра, возможно, по кандидатуре Слуцкого состоится голосование", - сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.