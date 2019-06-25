Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T13:36Z
https://ria.ru/20190625/1555891551.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155280/13/1552801390_0:0:2879:1620_1036x0_80_0_0_08a6941c0075a1bcd950d33b25d457a1.jpg
РИА Новости

Володин рассказал о "дышащих злобой" странах в составе ПАСЕ

Вчера, 13:36
2225
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Некоторые страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) представлены деструктивными силами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин напомнил, что российская делегация выдвинула главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого на должность заместителя председателя ПАСЕ.
"Сейчас регламентный комитет должен в течение 24 часов рассмотреть обращение всех этих деструктивных сил, которые в ПАСЕ собрались, представляя ряд стран, которые злобой дышат, отметет эти все ... ненужности, которые в рамках Парламентской ассамблеи просто делают эту структуру местом не для обсуждения вопросов. Если все это будет урегулировано, то завтра, возможно, по кандидатуре Слуцкого состоится голосование", - сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 13:15
Песков прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не направила заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня 2017 года Россия заявила о приостановлении части выплаты своих взносов.
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 13:04
Украинская делегация просит рассмотреть вопрос об отказе от участия в ПАСЕ
4332002
Обсудить 1
Возвращение России в ПАСЕЛеонид СлуцкийГосдума РФВячеслав ВолодинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Армянский депутат заявил об ошибке при подсчете голосов в ПАСЕ
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления о безопасности отдыха в Грузии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможное введение шаттлов для поездок в Грузию
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинская делегация просит рассмотреть вопрос об отказе от участия в ПАСЕ
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В МИД рассказали о ситуации в ПАСЕ
Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала возвращение России в ПАСЕ концом "нормандского формата"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В Кремле прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский предложил высылать грузинских предпринимателей за нарушения
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Постпред США в НАТО рассказала о планируемом ответе на прекращение ДРСМД
Телеведущая Ольга Скабеева в студии программы 60 минут
В СПЧ назвали депутата, оскорбившего Скабееву, негодяем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал ситуацию со взносами в Совет Европы
Грузинский лари
Курс нацвалюты Грузии стал стремительно падать и достиг рекордного минимума
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния