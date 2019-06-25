Володин рассказал о "дышащих злобой" странах в составе ПАСЕ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Некоторые страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) представлены деструктивными силами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин напомнил, что российская делегация выдвинула главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого на должность заместителя председателя ПАСЕ.
"Сейчас регламентный комитет должен в течение 24 часов рассмотреть обращение всех этих деструктивных сил, которые в ПАСЕ собрались, представляя ряд стран, которые злобой дышат, отметет эти все ... ненужности, которые в рамках Парламентской ассамблеи просто делают эту структуру местом не для обсуждения вопросов. Если все это будет урегулировано, то завтра, возможно, по кандидатуре Слуцкого состоится голосование", - сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не направила заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня 2017 года Россия заявила о приостановлении части выплаты своих взносов.