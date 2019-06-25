Лавров прокомментировал заявления о безопасности отдыха в Грузии

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о том, что гости Грузии находятся в безопасности, напомнил, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов также был гостем.

"Мы слышим, как премьер-министр Грузии говорит, что все гости в безопасности. Не надо забывать, что господин Гаврилов и члены его делегации тоже были гостями в прямом смысле этого слова, и они не были в безопасности. И, конечно, тому, как относятся к россиянам в Грузии, совсем не способствует заявления президента этой страны о том, что Россия враг и оккупант ", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Мальдив Абдуллой Шахидом.

В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия МАП, в которой участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.

Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия - "враг", заинтересована в дестабилизации в стране.

Гаврилов сообщил РИА Новости, что радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы. При этом он отметил, что задача МАП - выстроить отношения между странами на основе "солидарности, любви, молитвы".

Ранее сообщалось, что грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили об увеличении цен на 20% для российских посетителей. В заявлении "Езо" говорится, что после того, как власти РФ объявили туристическое эмбарго Грузии, "принято решение выписывать чеки российским посетителям на 20% больше положенного, напомнив тем самым, что Россией оккупированы 20% грузинских территорий".