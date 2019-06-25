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РИА Новости

Лавров прокомментировал заявления о безопасности отдыха в Грузии

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о том, что гости Грузии находятся в безопасности, напомнил, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов также был гостем.
"Мы слышим, как премьер-министр Грузии говорит, что все гости в безопасности. Не надо забывать, что господин Гаврилов и члены его делегации тоже были гостями в прямом смысле этого слова, и они не были в безопасности. И, конечно, тому, как относятся к россиянам в Грузии, совсем не способствует заявления президента этой страны о том, что Россия враг и оккупант ", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Мальдив Абдуллой Шахидом.
Участница акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 25 июня 2019
Вчера, 12:56
Власти Грузии провоцируют антироссийские настроения, считает Лавров
В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия МАП, в которой участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.
Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия - "враг", заинтересована в дестабилизации в стране.
Гаврилов сообщил РИА Новости, что радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы. При этом он отметил, что задача МАП - выстроить отношения между странами на основе "солидарности, любви, молитвы".
Ранее сообщалось, что грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили об увеличении цен на 20% для российских посетителей. В заявлении "Езо" говорится, что после того, как власти РФ объявили туристическое эмбарго Грузии, "принято решение выписывать чеки российским посетителям на 20% больше положенного, напомнив тем самым, что Россией оккупированы 20% грузинских территорий".
Администрация заведения также вывесила баннер у входа в заведение с вопросом: "Является ли Россия оккупантом?" Русского посетителя допустят в кафе лишь в том случае, если он ответит на вопрос положительно.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 августа 2018
24 июня, 17:45
Володин назвал происходящее в Грузии борьбой радикалов за власть
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