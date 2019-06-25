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РИА Новости

Всероссийский союз страховщиков назвал 10 частых нарушений прав пациентов

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПожилая женщина на диагностическом обследовании
Пожилая женщина на диагностическом обследовании
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) назвал десять наиболее часто встречающихся нарушений прав пациентов в медицинских организациях по данным страховых компаний на 2018 год.
Согласно материалам конференции "ОМС: какие права и новые возможности есть у российских пациентов?", имеющимся в распоряжении РИА Новости, ВСС составил рейтинг на основе обращений россиян в страховые компании, работающие в системе ОМС и входящие в союз в 2018 году.
Пациенты жаловались в страховые компании на неправомерные требования оплаты за диагностику и лекарственные препараты, следует из материалов. Они также говорили о ненадлежащем качестве медуслуг, которое приводит к увеличению времени лечения и повышению его стоимости; превышении предельных сроков оказания медпомощи; необоснованном отказе в оказании помощи, следует из документа.
Согласно рейтингу, жалобы также касались нарушений при проведении диспансеризации, ограничении возможности записи к узким специалистам, недоступности лекарств, предоставляемых по ОМС. В последнюю категорию входили жалобы на отсутствие лекарственных препаратов для проведения химиотерапии и отсутствие препаратов по льготным рецептам в аптеках, отмечается в материалах.
Также пациенты сталкивались с нарушениями при выборе больницы и врача и прикреплении к поликлинике. Были случаи подачи медорганизациями в страховые счетов за помощь, которая не была оказана. Пациенты также отмечали неэтичное поведение медицинских работников, следует из документа.
© Виталий ПодвицкийВыходной? На здоровье!
Выходной? На здоровье!
© Виталий Подвицкий
Выходной? На здоровье!
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