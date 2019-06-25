ЦИК проверит муниципальные избирательные комиссии Петербурга

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рабочая группа из 10 сотрудников аппарата ЦИК РФ 25-26 июня 2019 года посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург, где возникли проблемы с деятельностью некоторых избирательных комиссий муниципальных образований, говорится в сообщении на сайте Центризбиркома.

Отмечается, что рабочая группа во главе с членом ЦИК Евгением Шевченко проведет мониторинг деятельности избирательных комиссий муниципальных образований и окажет организационную и методическую помощь Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

"На текущем этапе оперативного реагирования потребовала ситуация в Санкт-Петербурге. В июне текущего года в горизбирком и в ЦИК России поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий города. Основная претензия к некоторым муниципальным избиркомам – несвоевременное информирование участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти", - говорится в сообщении.

Информацию о результатах выездной проверки заслушают на очередном заседании ЦИК России.