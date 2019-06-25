Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T13:27Z
https://ria.ru/20190625/1555891169.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154899/50/1548995071_0:0:2839:1598_1036x0_80_0_0_d3e705df93493cf8fe3f3bac3fcee0d6.jpg
РИА Новости

ЦИК проверит муниципальные избирательные комиссии Петербурга

Вчера, 13:27
190
© Евгений ОдиноковЧлен ЦИК россии Евгений Шевченко
Член ЦИК россии Евгений Шевченко
© Евгений Одиноков
Член ЦИК россии Евгений Шевченко. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рабочая группа из 10 сотрудников аппарата ЦИК РФ 25-26 июня 2019 года посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург, где возникли проблемы с деятельностью некоторых избирательных комиссий муниципальных образований, говорится в сообщении на сайте Центризбиркома.
Отмечается, что рабочая группа во главе с членом ЦИК Евгением Шевченко проведет мониторинг деятельности избирательных комиссий муниципальных образований и окажет организационную и методическую помощь Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
24 июня, 12:53
Миронов призвал Памфилову вмешаться в ситуацию с выборами в Петербурге
"На текущем этапе оперативного реагирования потребовала ситуация в Санкт-Петербурге. В июне текущего года в горизбирком и в ЦИК России поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий города. Основная претензия к некоторым муниципальным избиркомам – несвоевременное информирование участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти", - говорится в сообщении.
Информацию о результатах выездной проверки заслушают на очередном заседании ЦИК России.
Муниципальные выборы пройдут в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами мэра города.
Выборы
20 июня, 12:36
Документы для участия в выборах губернатора Петербурга подали 25 человек
001001
Обсудить 0
ЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Миронов призвал Памфилову вмешаться в ситуацию с выборами в Петербурге
РИА
Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Песков переадресовал вопрос про командировочные Мантурова в правительство
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
МИД рассчитывает на жесткую позицию представителя ОБСЕ по Вышинскому
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Патрушев призвал снизить ирано-израильскую напряженность
Лента
новостей
В Кремле не видели обращение артистов МХАТ по поводу Дорониной
Самолет Sukhoi Superjet 100
"Аэрофлот" объяснил тренировкой экипажа кружение SSJ над Ярославлем
В Подмосковье госпитализировали 12 граждан Таджикистана после отравления
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров
Прошение Евкурова об отставке не было сюрпризом для Кремля, заявил Песков
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В Кремле прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможное введение шаттлов для поездок в Грузию
Дочь убитого генерала Рохлина выдвинулась в Мосгордуму
Сухогруз сняли с мели в районе порта Кавказ
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о совершенствовании системы ликвидации ЧС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления о безопасности отдыха в Грузии
Кандидат в председатели парламента Грузии Арчил Талаквадзе во время пресс-подхода. 25 июня 2019
Лидер правящей партии "Грузинская мечта" стал спикером парламента Грузии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
Лента новостейМолния