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РИА Новости

Патрушев призвал снизить ирано-израильскую напряженность

Вчера, 13:27
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© Фото : пресс-служба ремьер-министра ИзраиляУчастники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
© Фото : пресс-служба ремьер-министра Израиля
ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами из Израиля и США призвал снизить ирано-израильскую напряженность и не допустить превращения Сирии в "арену геополитического противостояния".
Он выступил перед журналистами по итогам первых консультаций в трехстороннем формате с советником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
"Отметили важность поступательного снижения напряженности в ирано-израильских отношениях путем осуществления взаимных встречных шагов. Акцентировали, что Сирия не должна превращаться в арену геополитического противостояния", - сказал Патрушев.
Открывая иерусалимскую встречу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о "сотнях" операций против военного присутствия Ирана в Сирии и угрожал продолжать действовать враждебной активности у северных границ страны.
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