Патрушев призвал снизить ирано-израильскую напряженность

Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019

© Фото : пресс-служба ремьер-министра Израиля Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019

ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами из Израиля и США призвал снизить ирано-израильскую напряженность и не допустить превращения Сирии в "арену геополитического противостояния".

Он выступил перед журналистами по итогам первых консультаций в трехстороннем формате с советником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

"Отметили важность поступательного снижения напряженности в ирано-израильских отношениях путем осуществления взаимных встречных шагов. Акцентировали, что Сирия не должна превращаться в арену геополитического противостояния", - сказал Патрушев.