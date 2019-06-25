МИД рассчитывает на жесткую позицию представителя ОБСЕ по Вышинскому

ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир будет жестче ставить перед Киевом вопрос дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Нам нужны добрые дела и полезные дела, которые вели бы к улучшению ситуации. Освобождение Кирилла Вышинского было бы наверно одним из лучших шагов, который сейчас могла бы предпринять украинская власть", - заявил он РИА Новости в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.

Он отметил, что в Москве знают, что Дезир ставит этот вопрос перед Киевом. "Делает он это, правда, очень тихо и незаметно, но тем не менее необходимо, чтобы он жестче ставил вопрос, потому что положение журналистов там очень тяжелое, не только Вышинского, но и других", - добавил дипломат.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.