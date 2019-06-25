Песков переадресовал вопрос про командировочные Мантурова в правительство

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос про командировочные расходы главы Минпромторга Дениса Мантурова в правительство и в само министерство.
Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Transparency International Russia написала о командировочных расходах российских чиновников, в частности о том, что Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях порядка 19,3 миллиона рублей, причем глава министерства Денис Мантуров часто ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей за ночь. Комментируя эту статью, в Минпромторге заявили РИА Новости, что командировочные его сотрудников проверялись Счетной палатой.
"Я переадресую вас в Белый дом и непосредственно в министерство, потому что нужно узнать конкретную информацию: когда, как, что это было за мероприятие. Мы не располагаем (этой информацией - ред.). Вы знаете, что это прерогатива в данном случае правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном проживании Мантурова в номере отеля стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей в сутки.