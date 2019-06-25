Песков переадресовал вопрос про командировочные Мантурова в правительство

"Я переадресую вас в Белый дом и непосредственно в министерство, потому что нужно узнать конкретную информацию: когда, как, что это было за мероприятие. Мы не располагаем (этой информацией - ред.). Вы знаете, что это прерогатива в данном случае правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном проживании Мантурова в номере отеля стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей в сутки.