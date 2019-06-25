В московском метро задержали пьяного зацепера

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Полицейские задержали пьяного мужчину, ехавшего по Люблинско-Дмитровской линии столичного метро между вагонами, сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 6.00 на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии 25-летний москвич вышел из поезда, залез на сцепку между первым и вторым вагоном. В момент отправления поезда пассажиры сообщили о зацепере по экстренной связи машинисту, одновременно с этим молодой человек спрыгнул с состава", - сказал Мышляев.

Он добавил, что нарушитель направился по путям в перегон между станциями метро "Печатники" и "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. В 6.02-6.04 с жесткого пути было отключено электроснабжение для извлечения нарушителя.

"В 6.15 сотрудники полиции на московском метрополитене задержали гражданина 1993 года рождения, движение поездов восстановлено. Для оказания помощи задержанному на место был вызван наряд скорой медицинской помощи, сотрудники которого по прибытию поставили нарушителе предварительный диагноз: ушиб затылочной области, алкогольное опьянение. Пострадавший госпитализирован в ГКБ №68", - сказал Мышляев.

По его словам, полицейские опросили машиниста и очевидцев произошедшего и просмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные на станции. Инцидент не сказался на движении электропоездов, сказал Мышляев.