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РИА Новости
Новое оружие России

Госиспытания новейшего беспилотника "Корсар" начнутся в этом году

Вчера, 13:22
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Объединенной приборостроительной корпорации"Средний БЛА малой дальности "Корсар"
Средний БЛА малой дальности Корсар
© Фото : предоставлено пресс-службой "Объединенной приборостроительной корпорации"
Средний БЛА малой дальности "Корсар". Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Новейший российский беспилотник "Корсар" выйдет на госиспытания в этом году, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
"Беспилотник готов, госиспытания планируем начать в этом году", - сказал на полях форума "Армия-2019" Евтушенко, добавив, что "Корсар" может летать на высоте свыше 5 тысяч метров и нести до 40 кг полезной нагрузки.
Евтушенко также сообщил, что КБ "Луч" (входит в "Росэлектронику") готов к началу серийного производства этих беспилотников. "Мощности в полной боевой готовности", - подчеркнул он.
Технические возможности комплекса позволяют не только вести круглосуточную всепогодную воздушную разведку, но и обрабатывать и передавать большие массивы информации посредством организации сетеориентированного информационного обмена.
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Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.
Многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Корсар" предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов и аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 километров. Его максимальная скорость - до 150 километров в час, масса — 200 килограммов. Помимо военного применения, он может быть использован для решения гражданских задач: мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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22 мая 2018, 11:33
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