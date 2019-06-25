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РИА Новости

На "Армии-2019" показали макет корпуса первого советского ядерного заряда

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Макет корпуса первого советского ядерного заряда РДС-1, засекреченный до недавнего времени, впервые показали широкой публике на открывшемся во вторник в подмосковной Кубинке международном военно-техническом форуме "Армия-2019", передает корреспондент РИА Новости.
Эта новинка представлена в составе экспозиции "родины" отечественного ядерного оружия, Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (Саров, Нижегородская область, предприятие госкорпорации "Росатом"). Экспозиция посвящена предстоящему 70-летию первого советского ядерного испытания, прошедшего 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Тогда была испытана еще не собственно атомная бомба в авиационном исполнении, а установленный на вышке заряд РДС-1 для нее. Корпус авиабомбы, в котором должен был размещаться заряд РДС-1, был широко представлен ранее, но устройство корпуса для самого заряда не рассекречивалось до сих пор.
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По мнению специалистов, успешное испытание заряда РДС-1 и создание отечественного ядерного оружия стало одним из главных событий в истории России, обеспечив ее существование в качестве сильной и независимой державы.
РФЯЦ-ВНИИЭФ (ранее КБ-11) был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время это один из крупнейших научно-технологических центров России, который решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной миссией РФЯЦ-ВНИИЭФ является создание и обеспечение надежности ядерного арсенала России.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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