На "Армии-2019" показали макет корпуса первого советского ядерного заряда

КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Макет корпуса первого советского ядерного заряда РДС-1, засекреченный до недавнего времени, впервые показали широкой публике на открывшемся во вторник в подмосковной Кубинке международном военно-техническом форуме "Армия-2019", передает корреспондент РИА Новости.

Эта новинка представлена в составе экспозиции "родины" отечественного ядерного оружия, Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (Саров, Нижегородская область, предприятие госкорпорации "Росатом"). Экспозиция посвящена предстоящему 70-летию первого советского ядерного испытания, прошедшего 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Тогда была испытана еще не собственно атомная бомба в авиационном исполнении, а установленный на вышке заряд РДС-1 для нее. Корпус авиабомбы, в котором должен был размещаться заряд РДС-1, был широко представлен ранее, но устройство корпуса для самого заряда не рассекречивалось до сих пор.

По мнению специалистов, успешное испытание заряда РДС-1 и создание отечественного ядерного оружия стало одним из главных событий в истории России, обеспечив ее существование в качестве сильной и независимой державы.

РФЯЦ-ВНИИЭФ (ранее КБ-11) был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время это один из крупнейших научно-технологических центров России, который решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной миссией РФЯЦ-ВНИИЭФ является создание и обеспечение надежности ядерного арсенала России.