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РИА Новости
Туризм

Во Франции, Германии и Бельгии ожидается рекордная жара

Вчера, 13:23
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© AFP 2019 / Pascal LachenaudДевушка обливает водой белого тигра из цирка во время жары во Франции
Девушка обливает водой белого тигра из цирка во время жары во Франции
© AFP 2019 / Pascal Lachenaud
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Жара, принесенная в Европу ветрами из Сахары, к концу недели может достичь рекордных показателей во Франции, Германии и Бельгии, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Пик жары ожидается в этих странах в четверг и пятницу, 27 и 28 июня.
В Бельгии максимальная температура достигает 35 градусов по Цельсию. Помимо обычных рекомендаций, власти советуют населению проводить больше времени в общественных местах, где установлены кондиционеры, включая торговые центры, музеи и библиотеки.
Как сообщили РИА Новости в мэрии бельгийского курортного города Остенде, в связи с жаркой погодой власти ввели временный запрет на катание отдыхающих на конных повозках.
Аналогичное требование введено в Брюгге и Антверпене, которые в летние месяцы принимают множество туристов.
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