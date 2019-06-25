Во Франции, Германии и Бельгии ожидается рекордная жара

Девушка обливает водой белого тигра из цирка во время жары во Франции

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Жара, принесенная в Европу ветрами из Сахары, к концу недели может достичь рекордных показателей во Франции, Германии и Бельгии, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Пик жары ожидается в этих странах в четверг и пятницу, 27 и 28 июня.

В Бельгии максимальная температура достигает 35 градусов по Цельсию. Помимо обычных рекомендаций, власти советуют населению проводить больше времени в общественных местах, где установлены кондиционеры, включая торговые центры, музеи и библиотеки.

Как сообщили РИА Новости в мэрии бельгийского курортного города Остенде, в связи с жаркой погодой власти ввели временный запрет на катание отдыхающих на конных повозках.