Эксперт: жара накрывает Европу все чаще, но ежегодно повторяться не будет

Мужчина во время жары в пригороде Афин, Греция. 1 июля 2017

© AP Photo / Yorgos Karahalis Мужчина во время жары в пригороде Афин, Греция. 1 июля 2017

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Аномально жаркая летняя погода за последние годы приходит в Европу все чаще, но нельзя говорить, что такие природные катаклизмы будут происходить ежегодно, заявил РИА Новости заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"На карте видно, что максимальная температура сегодня в Женеве и Париже, там по 33 градуса. За последние годы действительно стали чаще отмечать продолжительные периоды жары в Северной Европе. Последние 20 лет климат в Европе теплеет", - сказал Цыганков.

"Утверждать, что аналогичная ситуация будет ежегодно, с достоверностью нельзя", - уточнил он.

Нынешняя волна экстремальной жары накрыла Европу в пятый раз с 2002 года, отмечают специалисты. Так, температура воздуха к концу недели может достичь рекордно высоких показателей во Франции, Германии и Бельгии. Пик жары ожидается в этих странах в четверг и пятницу.