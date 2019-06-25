Эксперт: жара накрывает Европу все чаще, но ежегодно повторяться не будет

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Аномально жаркая летняя погода за последние годы приходит в Европу все чаще, но нельзя говорить, что такие природные катаклизмы будут происходить ежегодно, заявил РИА Новости заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"На карте видно, что максимальная температура сегодня в Женеве и Париже, там по 33 градуса. За последние годы действительно стали чаще отмечать продолжительные периоды жары в Северной Европе. Последние 20 лет климат в Европе теплеет", - сказал Цыганков.
"Утверждать, что аналогичная ситуация будет ежегодно, с достоверностью нельзя", - уточнил он.
Нынешняя волна экстремальной жары накрыла Европу в пятый раз с 2002 года, отмечают специалисты. Так, температура воздуха к концу недели может достичь рекордно высоких показателей во Франции, Германии и Бельгии. Пик жары ожидается в этих странах в четверг и пятницу.
Чешские метеорологи выступили с предупреждением о том, что во вторник и среду в стране ожидается повышение температуры местами до плюс 38-39 градусов.