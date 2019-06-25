В результате землетрясения на Камчатке никто не пострадал

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн — РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате сильного землетрясения на Камчатке, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

Ранее о землетрясении магнитудой 6,6 у побережья Камчатки сообщила Геологическая служба США (USGS). По информации ученых, эпицентр землетрясения находился в 113 километрах к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск.

"Землетрясение ощущалось сразу в нескольких населённых пунктах Камчатского края: в посёлке Усть-Камчатск — силой 5-6 баллов, в поселке Ключи — 3-4 балла. Угроза цунами не объявлялась. По первоначальной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативная группа выехала на обследование зданий", - сказала Ананьева.