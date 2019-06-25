В результате землетрясения на Камчатке никто не пострадал

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн — РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате сильного землетрясения на Камчатке, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.
Ранее о землетрясении магнитудой 6,6 у побережья Камчатки сообщила Геологическая служба США (USGS). По информации ученых, эпицентр землетрясения находился в 113 километрах к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск.
"Землетрясение ощущалось сразу в нескольких населённых пунктах Камчатского края: в посёлке Усть-Камчатск — силой 5-6 баллов, в поселке Ключи — 3-4 балла. Угроза цунами не объявлялась. По первоначальной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативная группа выехала на обследование зданий", - сказала Ананьева.
Она добавила, что, по уточненной информации, магнитуда землетрясения составила 6,2. Его эпицентр находился у восточного побережья Камчатки на глубине более 50 километров в 119 километрах от посёлка Усть-Камчатск.