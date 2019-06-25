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РИА Новости

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Минпромторге РИА Новости прокомментировали публикации в СМИ о тратах ведомства на загранкомандировки и подчеркнули, что все расходы проверяются аудиторами.
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
"В ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов", — сообщили в министерстве.
В ведомстве пояснили, что расходы на зарубежные поездки согласовываются при составлении проекта бюджета. При этом решение о командировке федерального министра принимается в правительстве.
Также правительственными актами утверждаются порядок командирования министра и нормативы возмещения расходов.
При этом Transparency указывает, что отдельные категории чиновников, в том числе федеральные министры и их заместители, по согласованию со своим руководством могут превышать лимиты расходов на проживание.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Осталось выяснить по согласованию с кем г - н Мантуров красиво тратит государственные средства , равные накоплениям всей жизни рядового гражданина , лишь за одну ночь в отеле …
25 июня, 13:40
М МадамMadam Broshkina
26860386
Кучеряво жить не запретишь.Тем более за наш счет.А тут за .....400 рублей всю душу вымотают.
25 июня, 13:57
АЦАлексей Царев
22820408
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