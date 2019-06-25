Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Минпромторге РИА Новости прокомментировали публикации в СМИ о тратах ведомства на загранкомандировки и подчеркнули, что все расходы проверяются аудиторами.

Во вторник газета " Ведомости " со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

"В ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов", — сообщили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что расходы на зарубежные поездки согласовываются при составлении проекта бюджета. При этом решение о командировке федерального министра принимается в правительстве.

Также правительственными актами утверждаются порядок командирования министра и нормативы возмещения расходов.