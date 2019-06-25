В Минкультуры следят за ситуацией во МХАТе имени Горького

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минкультуры РФ следит за происходящим во МХАТе имени Горького, несколько артистов которого просили вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почетную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику, в ведомстве надеются, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В отношении ситуации вокруг МХАТ имени Горького министерство культуры внимательно следит за происходящим, прислушиваясь к аргументам каждой из сторон. Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель со своей стороны должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план, исходя из его рекомендаций. Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение", - сказали в пресс-службе Минкультуры.