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РИА Новости

В Минкультуры следят за ситуацией во МХАТе имени Горького

Вчера, 13:17
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минкультуры РФ следит за происходящим во МХАТе имени Горького, несколько артистов которого просили вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почетную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику, в ведомстве надеются, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актеров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра. На видео несколько человек стоят на ступенях перед театром, актриса театра Лидия Матасова зачитывает обращение. В МХАТ им Горького назвали абсолютно безосновательными претензии, озвученные в обращении, заверив, что Доронина находится на связи с нынешним руководителем Эдуардом Бояковым и, как только будет чувствовать себя лучше, займется формированием художественного совета, который должна возглавить.
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
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"В отношении ситуации вокруг МХАТ имени Горького министерство культуры внимательно следит за происходящим, прислушиваясь к аргументам каждой из сторон. Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель со своей стороны должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план, исходя из его рекомендаций. Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение", - сказали в пресс-службе Минкультуры.
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Минкультуры РоссииМХАТОбщество
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