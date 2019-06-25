Люк Бессон приедет в Москву, чтобы презентовать триллер "Анна"

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Французский кинорежиссер Люк Бессон представит первого июля экшн-триллер "Анна", сообщили в пресс-службе компании-прокатчика.

Режиссер и автор сценария презентует свой новый фильм в кинотеатре "Москва", где состоится российская премьера. Вместе с Бессоном триллер "Анна" представят исполнители главных ролей: Саша Лусс и Александр Петров.

Триллер "Анна" - история русской модели, которая стала одной из самых опасных наемных убийц в мире. Главной героине предстоит справиться со множеством смертоносных опасностей.

В экшене также снялись Киллиан Мерфи, ("Острые козырьки", "Начало", "28 дней спустя"), Люк Эванс ("Хоббит: Пустошь Смауга", "Дракула", "Красавица и чудовище"), Хелен Миррен ("Королева", "РЭД") и другие.