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РИА Новости

Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в Кремле

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
"Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", - заявил Песков.
"Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли игнорироваться позиция суда.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
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Он также напомнил, что позиция России "была весьма однозначно изложена в этом суде нашими представителями".
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
28 мая, 12:24
Аксенов прокомментировал решение морского трибунала по украинским морякам
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Дмитрий ПесковООНУкраинаВ мире
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Как эти "небратья" надоели ...
25 июня, 21:30
nico1949bis
920000
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