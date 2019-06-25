Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в Кремле

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

"Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", - заявил Песков.

"Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли игнорироваться позиция суда.

Он также напомнил, что позиция России "была весьма однозначно изложена в этом суде нашими представителями".