В Кремле не видели обращение артистов МХАТ по поводу Дорониной

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обращение нескольких актеров и зрителей МХАТ имени Горького, которые попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почетную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику, в Кремле не видели; назначение худруков театров не является прерогативой главы государства, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока мы не видели, но, честно говоря, никогда не знал, что именно президент РФ назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле обращение.