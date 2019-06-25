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РИА Новости
Культура

В Кремле не видели обращение артистов МХАТ по поводу Дорониной

Вчера, 13:12
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обращение нескольких актеров и зрителей МХАТ имени Горького, которые попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почетную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику, в Кремле не видели; назначение худруков театров не является прерогативой главы государства, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Татьяна Доронина. Архивное фото
12 сентября 2018, 13:28
Биография Татьяны Дорониной
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной, которая в данный момент занимает почетную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику. На видео несколько человек стоят на ступенях перед театром, актриса театра МХАТ имени Горького Лидия Матасова зачитывает обращение.
"Пока мы не видели, но, честно говоря, никогда не знал, что именно президент РФ назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле обращение.
В начале декабря 2018 года новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Предыдущий руководитель театра, народная артистка СССР Доронина назначена на специально введенную должность президента театра.
Эдуард Бояков
13 марта, 14:06
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КультураТатьяна ДоронинаДмитрий ПесковМХАТЭдуард БояковРоссия
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