В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Трампом на G20

Трамп и Путин встретятся на G20 в Осаке: названы темы для обсуждения В администрации США рассказали, какие темы могут быть затронуты на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в японской Осаке. В Москве исходят из того, что встреча президентов России и США на саммите G20 состоится.