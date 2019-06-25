В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Трампом на G20

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Кремле не исключают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 возможна, подготовка ведется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, такая подготовка ведется, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка встречи Путина с Трампом на G20.
Он также подтвердил, что прошедшую встречу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с коллегами из Израиля и США можно рассматривать как часть подготовки к саммиту лидеров России и США. "Да", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.