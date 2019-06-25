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РИА Новости

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Трампом на G20

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Кремле не исключают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 возможна, подготовка ведется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, такая подготовка ведется, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка встречи Путина с Трампом на G20.
Он также подтвердил, что прошедшую встречу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с коллегами из Израиля и США можно рассматривать как часть подготовки к саммиту лидеров России и США. "Да", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
Вчера, 10:04
Трамп и Путин встретятся на G20 в Осаке: названы темы для обсужденияВ администрации США рассказали, какие темы могут быть затронуты на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в японской Осаке. В Москве исходят из того, что встреча президентов России и США на саммите G20 состоится.
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Дональд ТрампБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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