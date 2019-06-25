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РИА Новости

Постпред США при НАТО предупредила Турцию о последствиях поставок С-400

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Поставки С-400 будут иметь последствия для Турции, заявила во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.
"Мы знакомы с сообщениями, что Россия готова поставить системы С-400. Это будет иметь последствия для Турции", - сказала она журналистам во вторник.
В частности, по ее словам, это создаст проблемы для совместимости систем вооружений НАТО.
В Анкаре неоднократно отмечали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
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Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
6220055
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С-400 «Триумф»НАТОТурцияСШАВ мире
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