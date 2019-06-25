Постпред США при НАТО предупредила Турцию о последствиях поставок С-400

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Поставки С-400 будут иметь последствия для Турции, заявила во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

"Мы знакомы с сообщениями, что Россия готова поставить системы С-400. Это будет иметь последствия для Турции", - сказала она журналистам во вторник.

В частности, по ее словам, это создаст проблемы для совместимости систем вооружений НАТО.

В Анкаре неоднократно отмечали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.