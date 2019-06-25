Песков прокомментировал возможное введение шаттлов для поездок в Грузию

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянам невозможно запретить поездки в Грузию, можно только рекомендовать обратить внимание на угрозы их личной безопасности, которые в этой стране могут возникать, прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возможность введения шаттлов из аэропортов рядом с Грузией.

"Говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию - об этом говорить невозможно. И невозможно людям запретить ездить в Грузию, никто этого не собирается делать. Можно только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать. И можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах обеспечения безопасности наших граждан", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить об эффективности ограничений полетов в Грузию со стороны РФ, если грузинские авиакомпании и отельеры предлагают запустить шаттлы с транзитных аэропортов соседних стран.