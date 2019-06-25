Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T13:08Z
https://ria.ru/20190625/1555889778.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155572/66/1555726658_0:0:2812:1581_1036x0_80_0_0_f26b33051730c79c3af3eba6c9bb54d7.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал возможное введение шаттлов для поездок в Грузию

Вчера, 13:08
5955
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянам невозможно запретить поездки в Грузию, можно только рекомендовать обратить внимание на угрозы их личной безопасности, которые в этой стране могут возникать, прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возможность введения шаттлов из аэропортов рядом с Грузией.
"Говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию - об этом говорить невозможно. И невозможно людям запретить ездить в Грузию, никто этого не собирается делать. Можно только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать. И можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах обеспечения безопасности наших граждан", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить об эффективности ограничений полетов в Грузию со стороны РФ, если грузинские авиакомпании и отельеры предлагают запустить шаттлы с транзитных аэропортов соседних стран.
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
23 июня, 04:32
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
67101212
Обсудить 4
Дмитрий ПесковРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Тогда и ответственность за свою сохранность пусть беру на себя ,и не орут потом что им Россия не помогает в нештатной ситуации.
25 июня, 15:21
с старый прапор
1400001
Рекомендуем
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Лента
новостей
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Исследование сухого молока в лаборатории
В Роскачестве назвали лучшую молочную смесь
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Опубликовано видео взрыва центральной ступени ракеты Falcon Heavy при посадке
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
Шведский стол в одном из отелей Турции
В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
В Башкирии женщина скончалась после удара молнии
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский предложил высылать грузинских предпринимателей за нарушения
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
Лента новостейМолния