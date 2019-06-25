Патрушев призвал США и Израиль объединить усилия с Россией в Сирии

ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Россия призывает США и Израиль объединить усилия для уничтожения всех террористов в Сирии, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил перед журналистами по завершении трехсторонней встречи в Иерусалиме с израильским и американским коллегами.
"(Мы) заявили о необходимости объединить усилия по уничтожению всех остающихся на территории Сирии террористов. Призвали к незамедлительному пресечению доступа террористов к боевым отравляющим веществам и их прекурсорам, а также недопущению химических провокаций", - сказал Патрушев.
Российская делегация, по его словам, также отметила важность взаимных встречных шагов РФ, США и Израиля для установления мира в Сирии.