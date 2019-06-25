Патрушев призвал США и Израиль объединить усилия с Россией в Сирии

"(Мы) заявили о необходимости объединить усилия по уничтожению всех остающихся на территории Сирии террористов. Призвали к незамедлительному пресечению доступа террористов к боевым отравляющим веществам и их прекурсорам, а также недопущению химических провокаций", - сказал Патрушев.