Первый серийный вертолет Ми-28НМ представили на "Армии-2019"

ПАРК ПАТРИОТ, 25 июн - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" новейший ударный вертолет Ми-28НМ и разведывательно-ударный вертолет Ка-52, доработанный с учетом опыта боевого применения, сообщили в пресс-службе компании.

"Представленный на форуме Ми-28НМ является первым серийным образцом модернизированного "Ночного охотника", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что от базовой модели он отличается увеличенной дальностью поражения целей, расширенным составом вооружения, двойным комплектом управления, а также новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, значительно упрощающего работу экипажа. Установленные на вертолете новые системы ночного видения позволяют выполнять боевые задачи круглосуточно и распознавать цели на больших дистанциях, придавая дополнительные преимущества боевому вертолету

"На статической экспозиции аэродрома "Кубинка" представлен серийный вертолет Ка-52, доработанный с учетом полученного опыта боевого применения данной машины. Внесенные в конструкцию изменения позволили повысить автономность вертолета и увеличить дальность распознавания целей", - добавили в холдинге.

"Форум "Армия" является для нас отличной возможностью обсудить с государственным заказчиком и партнерами по кооперации все вопросы, связанные с разработкой и производством военной техники. Мы представляем здесь наши новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52, которые мы создавали с учетом требований Минобороны РФ, выработанных на основе реального боевого опыта", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Кроме того, на экспозиции холдинга в парке "Патриот" будут представлены боевые вертолеты Ми-35П, Ми-35М, Ми-28НЭ и легкий многоцелевой вертолет "Ансат".