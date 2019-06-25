Путин встретится с губернатором Тверской области по итогам "Прямой линии"

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. 25 июня 2019

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает сверку часов по итогам прямой линии в разрезе конкретных регионов страны, во вторник он встретится с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что президент во вторник проведет рабочий день в Москве.

"Из публичного - будет его общение с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Президент продолжает общаться с главами регионов. Тем более, сейчас он, что называется, подкреплен данными по обращениям граждан по прямой линии, поэтому в целом сверка часов по конкретным субъектам Российской Федерации", - рассказал Песков.

Кроме того, отметил он, в этот день президент будет готовиться ко второй половине недели, которая станет очень насыщенной.