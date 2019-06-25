Украинская делегация просит рассмотреть вопрос об отказе от участия в ПАСЕ

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы просит Верховную Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи, заявил во вторник зампредседателя крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Мы обращаемся к Верховной Раде (с просьбой - ред.) срочно рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе ПАСЕ", - написал Гончаренко на странице в Facebook.

По его словам, делегация также приняла решения обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министерству иностранных дел с необходимостью "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".