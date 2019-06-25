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РИА Новости

На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре

Вчера, 13:01
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© Fotolia / Vladimir WrangelОсетр
Осетр
© Fotolia / Vladimir Wrangel
Осетр. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
"Угрожающая ситуация складывается на реке Волга, где потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, севрюги – на 40%, белуги – на 92%. Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли", - сказал Паламарчук в ходе межведомственного совещания "О состоянии законности и дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов".
Президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
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По его данным, в Волжский бассейн ежегодно сбрасывается огромное количество сточных вод, которые питают сине-зеленые водоросли, вытесняющие живые организмы.
Представитель надзорного ведомства отметил, что остаётся острой экологическая проблема бассейна реки Амур, где сформировано более 200 рыбопромысловых участков, на которых ежегодно добывается свыше 35 тысяч тонн лосося.
"Не смотря на сокращение в прошедшем году объёма сбросов на 35 миллионов кубометров, ситуация остаётся сложной и усугубляется пограничным характером русла реки Амур", - сказал Паламарчук.
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Генеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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